حصيلة بضحايا طريق واسط – بغداد خلال 3 سنوات.. وخطط فورية لوقف الخسائر

2021/11/01 | 18:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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واسط- واع- دانيال قاسم

يعد طريق واسط - بغداد من أكثر الطرق الخارجية خطراً نظراً للحوادث الكثيرة التي تحصل فيه وآخرها حادثة وفاة الشاعر الكبير سمير صبيح، اذ سجلت دائرة صحة واسط وفاة 768 شخصاً وأكثر من 13 الف إصابة خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يتطلب اتخاذ اجراءات عاجلة لاصلاح وتأهيل هذا الطريق لتفادي الخسائر البشرية والمادية.

معاون مدير دائرة صحة واسط، سعدون الأمير، قال لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المديرية سجلت 278 حالة وفاة و4970 إصابة خلال عام 2019 بسبب كثرة التخسفات والتكسرات في طريق واسط - بغداد، وفي عام 2020 سجلت وفاة 249 شخصاً وإصابة 4054 آخرين، أما خلال العام الجاري فقد بلغ عدد الوفيات 241 حالة بينما كانت الاصابات 4366 من الشهر الاول الى نهاية الشهر العاشر من العام الجاري".

حادثة مؤلمة تحصد ثلاثة أرواح من عائلة واحدة

المواطن لطيف الموسوي، والذي نجا بإعجوبة على حد وصفه من حادث تعرض له في طريق واسط – بغداد، يقول لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الطريق يعاني من التخسفات الكثيرة، فإنك حين تنجو من تخسف واحد فإنك حتما ستقع في عدة تخسفات اخرى وهذا الامر يجري بصعوبة حين تكون امامك مركبة كبيرة للحمل".

وأضاف الموسوي، أنه "فقد ابنه وأخوه ووالدته بسبب التخسفات والتكسرات والحفر"، محملاً وزارة الاعمار والاسكان "مسؤولية ما جرى للمواطنين في هذا الطريق".

وحذر من أن "الحوادث ستزداد في فصل الشتاء إن لم تكن هناك حلول ناجعة".

توسعة الطريق

الحكومة باشرت قبل عام بحملة توسعة طريق واسط – بغداد، وتم حفر اكتاف الشارع على طول الطريق، إلا أن ذلك زاد من المعاناة على حساب مستخدمي الطريق ومركباتهم.

يقول مدير طرق وجسور محافظة واسط، ضرغام العوادي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشروع توسعة طريق واسط - بغداد مشروع وزاري وتمت احالته عن طريق وزارة الاعمار والاسكان لشركة حمورابي ويتم الإشراف على المشروع من قبل الشعبة الاتحادية التابعة لمديرية الطرق والجسور".

وأضاف العوادي، أن "المقطع الأول البالغ طوله 60 كم من واسط (الكوت) باتجاه بغداد تم إحالته، ويتضمن العمل توسعة الطريق 5 أمتار ذهابا وايابا وإنشاء مجسرات عند تقاطعات النعمانية والاحرار والدبوني".

ولفت إلى أن "العمل أحيل في عام 2014 ولكنه توقف بسبب الضائقة المالية التي عصفت بالبلاد وأعيد العمل منذ سنة تقريبا ومازالت نسبة الانجاز ما يقارب 75% ومدة العمل 3 سنوات".

وأوضح، أن "سبب التلكؤ هو عدم تمويل جميع المبالغ للشركة المنفذة لانجاز العمل".

حلول عاجلة

محافظ واسط محمد جميل المياحي، أعلن أمس الأول السبت، عن وضع جملة حلول عاجلة لتلافي مزيد من الخسائر بالارواح والممتلكات، وإصلاح مقاطع الطريق الاشد خطورة، والاكثر تضررا.

وقال المياحي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم تشكيل غرفة عمليات مستمرة مع الجهات المعنية حول أزمة طريق كوت - بغداد والاستمرار بمعالجة المشاكل بشكل دائم.

وأضاف، أنه "تم عقد اجتماع أول لغرفة العمليات بحضور مدير عام الطرق والجسور ممثلا عن وزيرة الاسكان، ومدير الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي، ومدير عام شركة حمورابي للمقاولات العامة".

ولفت إلى أنه "تم وضع جملة حلول عاجلة لتلافي مزيد من الخسائر بالارواح والممتلكات، وإصلاح مقاطع الطريق الاشد خطورة".

وأشار إلى أنه "تقرر مضاعفة فرق العمل في مشروع توسعة طريق كوت - بغداد وتسريع إكمال جميع الفقرات، وتذويب المعوقات، والمباشرة بتجهيز الطريق بالعلامات المرورية ووسائل الايضاح والتحذير والتخطيط، والمباشرة بحملات صيانة سريعة للمقاطع المتضررة، إضافة إلى العمل بنظام الرادار وكاميرات المراقبة والغرامات المرورية الفورية والحجز على المركبات المخالفة".

وأعرب، عن شكره إلى أبطال الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي لما يقدمونه من جهد خدمي كبير"، داعياً جميع السائقين إلى "التعاون مع شرطة المرور في تنظيم السير في طريق كوت - بغداد لحين اكمال المشاريع العاملة فيه الان".

في الأثناء..



يواصل الجهد الهندسي للحشد الشعبي تأهيل وتطوير طريق واسط - بغداد في إطار حملة أطلقها رئيس الهيئة باسم الشاعر المرحوم (سمير صبيح).

وأعلن مدير مديرية الهندسة العسكرية بالحشد الشعبي نعمة الكوفي، الخميس، انجاز 80% من اعمال تأهيل طريق ( كوت – بغداد) شمال واسط.

وقال الكوفي، في بيان نشره موقع هيئة الحشد الشعبي وتلقته وكالة الأنباء العراقية، انه " تواصل آليات الهندسة العسكرية اعمال تصليح وإكساء طريق كوت - بغداد "، مبينا انه "ثلاثة الاف كيلو متر مربع تم قشطها واكساؤها ضمن اعمال تأهيل الطريق الخارجي لمدينة واسط".

وأضاف الكوفي انه "تم انجاز 80% من اعمال تأهيل طريق بغداد - الكوت والمتبقي 20% سيتم الانتهاء منها قريباً".

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