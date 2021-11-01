2021/11/01 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت مصادر حكومية في ديالى، اليوم الاثنين، عن اعطاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الضوء الاخضر باجراء اكبر تغييرات في منظومة امن المحافظة بعد عام 2003.

‏وقالت المصادر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "التطورات الامنية في ديالى وتكرار الخروقات الدامية اثار امتعاض القيادات الامنية العليا في البلاد ودفعها لتقديم توصيات عاجلة تتضمن نقاط محددة".

وبين أن "ابرز هذه النقاط هي اجراء تغييرات جوهرية ومهمة في المناصب القيادية المسؤولة عن امن ديالى سواء الجيش او الشرطة وبقية التشكيلات الامنية".

وأضافت أن "الكاظمي اعطى بالفعل الضوء الاخضر قبل يومين باجراء تغييرات واسعة وفق اطار ممنهج ومتعاقب لكل التشكيلات الامنية سواء الجيش او الشرطة او بقية التشكيلات الساندة على أن يكون التغيير واسناد المناصب معتمد على الخبرة والكفاءة".

‏وأشارت إلى أن "التغييرات تأتي من اجل تغيير نمط الخطط الامنية في ديالى والسعي لانهاء ملف الخروقات التي كادت تؤدي الى فتنة كبيرة بسبب الاحداث الاخيرة في المقدادية".

وأكد أن "تغيير قائد الشرطة والفرقة الاولى للجيش العراقي هي المرحلة الاولى للتغييرات التي ستشمل تغييرات اخرى للقيادات الوسطى وصولا الى امري الافواج والسرايا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعطي الضوء الاخضر لإجراء أكبر تغييرات في أمن ديالى بعد 2003) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعطي الضوء الاخضر لإجراء أكبر تغييرات في أمن ديالى بعد 2003) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).