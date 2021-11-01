صحة ميسان : حالات التسمم أغلبها بسيطة ومتوسطة الاعراض

2021/11/01 | 18:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلنت دائرة صحة ميسان أن حالات التسمم التي حدثت في المحافظة أغلبها بسيطة ومتوسطة الاعراض ، مشيرة إلى تشكيل فرق مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة حالات المصابين".وقال المتحدث باسم الدائرة "محمد قاسم الكناني" مؤسساتنا الصحية في ميسان رصدت ٢٤٢ حالة تسمم ، إلى الان وهي حالات بسيطة الى متوسطة"، بالاضافة الى تسجيل حالة وفاة واحدة".وأضاف :" تم تشكيل لجان للتحري الوبائي لمعرفة الأسباب ، وهنالك فرق مشتركة من الرقابة الصحية وفرق تفتيش الصحة العامة وفرق التحري الوبائي، قامت باخذ العينات من داخل المطاعم والأدوات المستعملة فيها وفحص الأشخاص العاملين ، واخضاع العينات للتحليل المختبري بانتظار النتائج"./انتهى س

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