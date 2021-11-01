نقابـة صيادلـة العراق لـ/ نينا / : سنطبق تسعيرة جديدة ولن تبقى العام المقبل

2021/11/01 | 18:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تعهدت نقابة صيادلة العراق ، ان يشهد العام المقبل 2022 القضاء على ظاهرة المحال الوهمية لبيع الادوية ، او مايعرف بـ" الصيدليات غير المجازة "، مشيرة الى الية تطبيق التسعيرة الجديدة لبيع الادوية الى المواطنين .وذكر نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " تم تشكيل لجنة فنية خاصة في وزارة الصحة تضم من 5 اعضاء احدهم من نقابة الصيادلة ، وقد بدأنا بالتسعير لكن ارتفاع سعر صرف الدولار اثر على المضي بتسعيرة الادوية التي كانت تتم وفق سعر 1200دينار مقابل الدولار ، والان توقفنا لحين اعادة منظومة التسعيرة ".واوضح ان " التسعيرة الجديدة ستطلق قريبا ، حيث وصلتنا مؤخرا من وزارة الصحة تسعيرة جديدة لبعض المستحضرات ".واضاف ان " قانون الضمان الصحي سيؤمن تسعيرة الادوية 100 % ،حيث لايوجد اي دواء في الصدليات دون تثبيت رقعة السعر ، وهي لا تعني المبلغ بل ان الدواء دخل الى مختبرات وزارة الصحة ليكون مفحوصا وامنا ، ولذلك وجود رقعة السعر يعني تطمين المواطنين بجودة الدواء وفعاليته ".وحول جولات التفتيش على عمل الصيدليات ، اكد نقيب الصيادلة ان " النقابة تقوم بجولات تفتيش ميدانية ، وفي العام الماضي نفذنا اكثر من 3 الاف جولة تفتيش لمراقبة الاسعار ، وكذلك قانون مزاولة مهنة الصيدلة يتضمن فقرة مهمة ان يلتزم الصيدلي بالسعر المحدود للبيع "، مبينا ان " لدينا عقوبات نقابية انضباطية في قانون مزاولة المهنة بحق المخالفين ".وبشأن بعض الادوية التي لم تسعر حتى الان ، اوضح ان" النقابة اقترحت بشكل مؤقت ان تكون فاتورة المذخر مضافا لها 25% لحين اكتمال تسعير باقي الادوية الاخرى ".وعن الصيدليات غير المجازة ، علق نقيب الصيادلة بالقول " نحن ندعوها محالا وهمية ، ولدينا مخاطبات مستمرة مع الجهات الرسمية ومنها الامن الاقتصادي للخلاص منها ، لان عقوبة ممارسة مهنة الصيدلة بطريقة غير مشروعة هي السجن 3 سنوات وقد طبقت فعليا ".واضاف ، ان " هذه المحال ماتزال موجودة في اطراف المحافظات ، ونحن نراقب ميدانيا للخلاص منها ، لكن لا نستطيع التدخل كنقابة لان ذلك يتبع منظومة الامن والصحة وفق قانون الصحة العامة "، مشيرا الى وجود نحو 500 محل وهمي في محافظة الانبار ابان الفترة السابقة قبل تطبيق المنظومة الصحية ، والان تقلص العدد الى 5 محال فقط ونحن ماضون بالعمل "، مؤكدا ان " العام المقبل 2022 لن تبقى محال وهمية لبيع الادوية في العراق ".وافصح نقيب الصادلة عن مشروع جديد يجري العمل عليه حاليا ، مبينا ان " النقابة تعد مشروع الاشراف والتقويم ، لمراقبة الخلاص من المحال الوهمية وتثبيت وجود الصيادلة في الصيدليات ، وصولا الى خدمة صيدلانية متميزة تضمن اعطاء وقت كاف للمريض لتسجيل التعليمات الخاصة بالدواء وكيفية اخذه بشكل منتظم ، لتكون نقلة نوعية في القطاع الصحي والطبي "./انتهى5

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