قفزة جديدة في أسعار برنت بعد توقعات بطلب قوي

2021/11/01 | 18:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد توقعات بطلب قوي واعتقاد بأن مجموعة أوبك+ لكبار المنتجين لن تتعجل زيادة الإنتاج، وهو ما ساعد في ارتداد الأسواق عن خسائرها الأولية التي أثارها سحب نادر من احتياطيات الوقود في الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

وعند الساعة 1339 بتوقيت غرينتش، كانت عقود خام برنت القياسي العالمي مرتفعة 1.22 دولار، أو 1.5%، عند 84.94 دولار للبرميل بعد أن سجلت عند أدنى مستوى لها في الجلسة 83.03 دولار.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.09 دولار، أو 1.13%، إلى 84.66 دولار للبرميل بعد أن هبطت في وقت سابق إلى 82.74 دولار.

جاءت التراجعات الماضية بعد أن قالت الصين إنها ستفرج عن احتياطياتها من البنزين والسولار لزيادة المعروض في السوق وتحقيق استقرار الأسعار في بعض المناطق، وقال محللون إن هذا البيان كان كافيا لخفض أسعار النفط.

وتعد هذه خطوة من بين عدد من المحاولات التي تقوم بها بكين لتهدئة ارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي قلص هوامش ربح الشركات المصنعة.

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