2021/11/01 | 18:25 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VxQMKl6YzS4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشوط الثالث | 01-11-2021) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشوط الثالث | 01-11-2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).