2021/11/01 | 18:25 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكتل الفائزة تحذر من سعي الكتل الخاسرة باشراك دول اقليمية في تشكيل الحكومة المقبلة | تقرير ضحى عنبر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكتل الفائزة تحذر من سعي الكتل الخاسرة باشراك دول اقليمية في تشكيل الحكومة المقبلة | تقرير ضحى عنبر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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