2021/11/01 | 18:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كسرت الأميرة أوجيني، عضو العائلة الملكية البريطانية، التقاليد الملكية من خلال مشاركة صور لـ طفلها الصغير وهو يرتدي زي وحش في عيد “الهالوين”.شاركت أوجيني الصورة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأميرة أوجيني تكسر الأعراف الملكية..



ما القصة المركز الخبري الوطني.

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