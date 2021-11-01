الغانمي يؤكد على تكثيف الجهد لتخفيف العبء عن المواطنين في دوائر البطاقة الوطنية

2021/11/01 | 18:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، على تكثيف الجهد لتخفيف العبء عن المواطنين في دوائر البطاقة الوطنية.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الوزير الغانمي عقد […]

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