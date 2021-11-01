2021/11/01 | 18:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارة تعلن اطلاق وجبة جديدة من مادة الطحين وتدعو المواطنين لمراجعة الوكلاء بغداد/اعلام التجارة اعلنت وزارة التجارة اطلاق وجبة جديدة من مادة الطحين ضمن مفردات السلة الغذائية التي تجهزها لعموم المواطنين في كافة محافظات البلاد .اعلن ذلك الدكتور علاء الجبوري وزير التجارة واضاف بأن المطاحن الاهلية والحكومية بدأت عمليات تجهيز في كافة مناطق البلاد …

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