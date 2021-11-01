هيئة الاستثمار: إلغاء عقود مرتكبي مشاجرة مجمع بسماية

2021/11/01 | 18:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاثنين، اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حادثة المشاجرة في مجمع بسماية وإلغاء عقود مرتكبيها.وقالت دائرة العلاقات والإعلام في الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهيئة الوطنية للاستثمار تؤكد استمرارها بالعمل بأقصى طاقاتها لتقديم أفضل الخدمات وبأرقى المستويات، وبما يضمن رفاهية المستفيدين، واطمئنانهم، وضمان حقوقهم"، لافتة الى أن "الهيئة تعرب عن أسفها لحادثة المشاجرة التي حدثت في مجمع بسماية السكني، وتؤكد أنها قد اتخذت إجراءات قانونية صارمة تمنع تكرار مثل هكذا حوادث".وأضافت، أن "الهيئة بصدد إلغاء عقود مرتكبي مثل هكذا تصرفات تسيء إلى طمأنينة المجمع وراحة السكان فيه، وهي ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن سلامة السكان وراحتهم".وأهابت الهيئة بجميع سكان مجمع بسماية السكني، وبقية المجمعات التي تقع في إطار مسؤوليتها الالتزام بضوابط السكن وأمن المجمعات، من أجل بيئة سليمة وصحية.

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