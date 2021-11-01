هيئة الاستثمار تؤكد إلغاء عقود مرتكبي مشاجرة مجمع بسماية

2021/11/01 | 18:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاثنين، إلغاء عقود مرتكبي مشاجرة مجمع بسماية، فيما طالبت المواطنين بضوابط السكن وأمن المجمعات.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تحيي الهيئة الوطنية […]

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