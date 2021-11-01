محافظ أربيل: تضرر 127 منزلاً ومدرستين اثنتين و130 مركبة بسبب السيول

2021/11/01 | 18:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت محافظة أربيل، حصيلة خسائرها جراء السيول الأخيرة التي ضربت المحافظة يوم السبت الماضي.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في بيان، إن خمس مئة عائلة تضررت بفعل الفيضانات والسيول وبواقع 127 منزلاً دون تسجيل خسائر بالأرواح.

وأضاف أن مدرستين اثنتين ومئة وثلاثين عجلة تضررت جراء السيول، فضلاً عن عدة شوارع وأعمدة كهرباء، وأشار محافظ أربيل إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية.

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