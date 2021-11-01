2021/11/01 | 18:48 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسمم أكثر من 200 شخص بعد تناولهم وجبات "فلافل" في مطعم بجنوب العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/01 | 18:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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