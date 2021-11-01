هيئة الاستثمار تصدر بيانا حول مشاجرة بسماية

2021/11/01 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بيان …..

تحيي الهيئة الوطنية للاستثمار برئيسها السيدة سها داود نجار وكوادرها، الجمهور العراقي الكريم، وتؤكد استمرارها بالعمل بأقصى طاقاتها لتقديم أفضل الخدمات وبأرقى المستويات، وبما يضمن رفاهية المستفيدين، واطمئنانهم، وضمان حقوقهم.

وتعرب الهيئة عن أسفها لحادثة المشاجرة التي حدثت في مجمع بسماية السكني، وتؤكد أنها قد اتخذت إجراءات قانونية صارمة تمنع تكرار مثل هكذا حوادث.

وإن الهيئة بصدد إلغاء عقود مرتكبي مثل هكذا تصرفات تسيء إلى طمأنينة المجمع وراحة السكان فيه، وهي ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن سلامة السكان وراحتهم.وبهذه المناسبة، تهيب الهيئة بجميع سكان مجمع بسماية السكني، وبقية المجمعات التي تقع في إطار مسؤوليتها الالتزام بضوابط السكن وأمن المجمعات، من أجل بيئة سليمة وصحية، نريد لها أن تبقى أنموذجاً للنجاح والراحة والسكن اللائق المحترم الذي يستحقه مجتمعنا العراقي الأصيل بقيمه والتزاماته.

دائرة العلاقات والإعلام في الهيئة الوطنية للاستثمار 1 - تشرين الثاني - 2021

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