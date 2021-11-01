مشعان الجبوري يوجه نصيحة للسنة والكرد: لا تناصروا هؤلاء!

2021/11/01 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه السياسي العراقي، مشعان الجبوري، اليوم الاثنين، نصيحة للمواطنين السنة والكرد، حول تحالفات البرلمان.

وقال الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم): "‏سيخطأ النواب السنة وكذلك الكرد اذا انظموا لتحالف برلماني يناصر فريق شيعي على اخر".

وبين أن "عليهم انتظار الفريق الذي ينجح بتسجيل الكتلة الاكبر و يكلف بتسمية رئيس الوزراء ليبحثوا معه تسمية الرئاسات وتشكيل الحكومة".

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