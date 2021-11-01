️اطلاق اسم شاعر عراقي على مطار اذربيجاني

2021/11/01 | 18:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / افتتح مؤخرا في اذربيجان ، مطار جديد يحمل اسم الشاعر العراقي التركماني محمد سليمان الملقب بـ " فضولي البغدادي " شاعر الشرق الاول في القرن العاشر ( ١٤٨٠- ١٥٥٥ م ) الذي نظم الشعر وابدع بالنثر والفلسفة في اللغات الشرقية الثلاث ، فكان خير سفير للثقافة العراقية لدى الشعوب الآذرية والفارسية والتركية .ولد فضولي ، في محافظة كركوك وعاش وتوفي في محافظة كربلاء حيث دفن قرب باب قبلة الامام الحسين " عليه السلام " بعد عقود من خدمة اشعال قناديل العتبة المقدسة .اليوم يتوهج اسمه من جديد ليكون عنوانا لمطار حديث في آذربيجان رغم مرور اكثر من خمسة قرون على رحيله ..وذلك لاعتزاز الشعب الآذري به ، الذي يعده شاعره الاكبر حيث ينتصب تمثاله الضخم في احدى اهم ساحات العاصمة باكو .سبق وان اقامت اذربيجان مهرجانا عالميا كبيرا عام ١٩٥٨ لتخليد فضولي، حيث مثل فيه العراق العلامة الراحل حسين علي محفوظ الذي يعد اول من الف كتابا عن فضولي ، والذي قال عنه البروفسور الآذري عباس زمانوف " لولا فضولي ما كان لاذربيجان من وجود "./انتهى5

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