توزيع رواتب المحاضرين المجانيين في الأنبار

2021/11/01 | 18:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، توزيع رواتب المحاضرين المجانيين في محافظة الأنبار.وقال المصرف في بيان مقتضب ، إنه “تم صرف رواتب المحاضرين المجانيين في محافظة الأنبار”.

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