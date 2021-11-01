2021/11/01 | 18:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، عدم الوصول إلى المستويات الدولية وما حققتها بعض الدول بشأن تسجيل أرقام قياسية في أعداد متلقي اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.وقالت عضو الفريق الساند للوزارة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: نطمح بالوصول إلى مستويات عالية بعدد المطعمين المركز الخبري الوطني.

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