من أين يأتي السلام؟ - ياسين الحاج صالح

2021/11/01 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_الحاج_صالح في ثمانينات القرن الماضي، لاحظ عبد الله العروي قلة انشغال المثقفين العرب بمسألة الحرب، رغم قضية فلسطين والصحراء الغربية، ودعا إلى الاعتناء بالموضوع.



المؤرخ والمنظر المغربي بدأ بنفسه، فكتب فصلاً مهماً عن الحرب في "ثقافتنا في ضوء التاريخ"، يتفاعل فيه مع كتاب لريمون آرون عن الحرب.



على أننا لا نكاد نفكر في شيء آخر لا يقل أهمية: السلام.



الكلمة ليست غائبة من التداول، في وسائل الإعلام بخاصة، لكنها غائبة ......





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