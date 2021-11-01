2021/11/01 | 19:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9jtWnKHBgvM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة سقطت في قبضة القوات الأمنية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة سقطت في قبضة القوات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).