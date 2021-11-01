2021/11/01 | 19:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xwOWnmDhPuE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذوو ضحايا التسمم في ميسان يهجمون على مطعم فلافل ويتهمونه بالسبب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذوو ضحايا التسمم في ميسان يهجمون على مطعم فلافل ويتهمونه بالسبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).