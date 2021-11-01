2021/11/01 | 19:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، في كلمته أمام قمة الأمم المتحدة حول المناخ في غلاسكو، الإثنين، إلى أن تكون القمة بداية عقد جديد لمعالجة قضية الاحتباس الحراري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("10 سنوات حاسمة".. بايدن يدعو العالم إلى "التحرك" لمحاربة تغير المناخ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("10 سنوات حاسمة".. بايدن يدعو العالم إلى "التحرك" لمحاربة تغير المناخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).