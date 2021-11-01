بالأرقام.. أربيل تعلن حصيلة خسائرها جراء السيول

2021/11/01 | 19:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت محافظة أربيل، اليوم الاثنين، حصيلة خسائرها جراء السيول التي ضربت المحافظة أول من أمس السبت.وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في بيان: إن “500 عائلة تضررت بفعل الفيضانات والسيول وبواقع 127 منزلاً دون تسجيل خسائر بالأرواح”.وأضاف إن “مدرستين تضررتا فضلاً عن 130 عجلة كذلك فضلاً عن عدة شوارع وأعمدة كهرباء “.

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أربيل تعلن حصيلة خسائرها جراء السيول أولاً على الايام نيوز.

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