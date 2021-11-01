رسالة قوية من بايدن حول التغير المناخي: نحن في العقد الحاسم

2021/11/01 | 19:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، قادة العالم من التغير المناخي دافعا إياهم لاتخاذ خطوات مؤثرة تجاه هذه القضية في ظل شكوك حول طموحاته بشان المناخ

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