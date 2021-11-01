بايدن: الولايات المتحدة تعاني من ظواهر المناخ المتطرفة

2021/11/01 | 19:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأميركي جو بايدن خلال كلمته في قمة المناخ المنعقدة في غلاسكو الاسكتلندية، إنه يجب أن تكون قمة غلاسكو انطلاقة جديدة للعمل ضد تغير المناخ.

وأكد أن بلاده تعاني من ظواهر المناخ المتطرفة التي وصفها بالأسوأ، وستكون رائدة في مواجهة تغير المناخ، وطالب جميع الدول التي قال إنها مشتركة بتلويث المناخ والبيئة، طالبها بتغيير ممارساتها وبما يحمي البيئة، ودعا إلى ضرورة تسخير التكنولوجيا لزيادة كفاءة الطاقة البديلة، وتعهد بايدن بتقليص غازات الدفيئة بنحو كبير من الآن وحتى العام ألفين وعشرين، وأشار إلى أن بلاده ستعمل على مساعدة الدول النامية في مواجهة تغير المناخ.

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