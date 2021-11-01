على خلفية حادثة التسمم الغذائي لعشرات المواطنين القضاء يأمر بتوقيف صاحب المطعم

2021/11/01 | 19:05 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت محكمة تحقيق العمارة اتخاذها إجراءات بتوقيف صاحب مطعم وستة متهمين آخرين على خلفية تسمم غذائي لعشرات المواطنين في ميسان.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن قاضي محكمة تحقيق العمارة اتخذ الإجراء القانوني بتوقيف صاحب المطعم وستة متهمين آخرين على خلفية حالة تسمم غذائي لعشرات المواطنين ووفاة أحدهم.

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