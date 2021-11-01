2021/11/01 | 19:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توفي أدو كامبيول الملقب “أبو التيراميسو”، نسبة إلى الحلوى الإيطالية الشهيرة عالمياً المحضّرة من الكاكاو والقهوة والماسكاربوني، السبت، على ما أعلن حاكم منطقة فينيتو الإيطالية لوكا زايا.وكان أدو كامبيول صاحب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة مبتكر حلوى تيراميسو..



خطأ زوجته قاده لشهرة عالمية المركز الخبري الوطني.

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