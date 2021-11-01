الصناعة تكشف عن فرص استثمارية في 3 مجالات

2021/11/01 | 19:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملا

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، إبرامها 39 عقداً خلال العام الماضي في 8 مجالات من بينها الكهربائية والأدوية، فيما كشفت عن فرص استثمارية مستقبلية في 3 مجالات أخرى.

وقال مدير عام دائرة الاستثمارات في الوزارة سيف الدين علي احمد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "دائرتنا معنية بعقود المشاركة والتأهيل والتشغيل التي تبرم في الشركات العامة"، مبينا أنه "خلال عام 2020 أبرمت شركاتنا 39 عقد مشاركة متوزعة في 13 شركة عامة وكذلك عام 2021 تم توقيع 13 عقدا في 10 شركات عامة".

وأوضح أن "مجالات العقود توزع نشاطها في مجالات الصناعات الكهربائية والميكانيكية والانشائية والغذائية والأدوية والكيماوية والاسمدة"، مبينا أن "الدائرة لديها عقود التأهيل والتشغيل والتطوير للمعامل المتوقفة او المتقادمة او المدمرة حيث أبرمت خلال عام 2020 شركاتنا العامة 3 عقود وكذلك أبرمت في عام 2021 عقدا واحدا".

وأضاف، أن "العقود المبرمة هي التي اكتملت فيها إجراءات تدقيق الأوراق الأصولية للشركات وخطابات الضمان وغيرها من الإجراءات التي تسبق توقيع العقود من قبل الشركات العامة"، مؤكدا أن "هناك عقودا أخرى قيد الابرام ولكن تحتاج الى تدقيق الأوراق وباقي الإجراءات وسوف يزداد عدد العقود خلال الأشهر المقبلة".

وأشار إلى أن "هناك فرصا استثمارية معلنة واخرى مستقبلية مخطط لها والتي تدخل في مجالي الصناعات الاستخراجية والتحويلية ومن اهمها الصناعات الفوسفاتية والكبريتية والتي تنتظر إقرار قانون الاستثمار المعدني من قبل مجلس النواب"، مبينا أن "هناك فرص استثمارية مخطط لها ايضا في مجال الصناعات البتروكيماوية ومنها انشاء مجمع بتروكيماويات جديد في البصرة وكذلك انشاء معمل متكامل لانتاج الأسمدة في المنطقة الشمالية وكذلك انتاج الامونيا والكحول المثيلي".

وأشار إلى أن "التوجه نحو الاستثمار مع الشركات المتخصصة والرصينة كحل بديل لتطوير الصناعة العراقية نظرا لعدم توفر التخصيصات المالية اللازمة في الشركات العامة".

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