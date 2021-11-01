2021/11/01 | 19:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qjIG1hBqT9o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نحو حسم الطعون.. العد اليدوي لبعض المحطات مستمر) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نحو حسم الطعون.. العد اليدوي لبعض المحطات مستمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).