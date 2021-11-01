2021/11/01 | 19:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xHp-x3NEYio

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وفد أمني رفيع في ديالى وداعش تحت المطرقة في عدة محافظات) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وفد أمني رفيع في ديالى وداعش تحت المطرقة في عدة محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).