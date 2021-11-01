خطر يهدد العراقيين بأمراض 'فتاكة'

2021/11/01 | 19:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعاجلة مشكلة شح المياه الذي يهدد أطفال وشباب العراق بأمراض "فتاكة".

وذكرت المنظمة، في بيان اليوم، (1 تشرين الثاني 2021)، إن "الأطفال والشباب في العراق هم الفئة الأكثر عرضة لخطر تأثيرات التغير المناخي، ولا سيما شح المياه، مما يهدد صحتهم وتعليمهم وحمايتهم، ويجعلهم عرضة لأمراض فتاكة (لم تحددها)".

وأضافت: "قبيل مؤتمر الأطراف COP26 للتغير المناخي، تدعو يونيسف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة شح المياه وتأثيرها على حياة الأطفال والشباب في العراق".

وأوضحت "يونيسف" أن "الأطفال والشباب يتعرضون لمخاطر مناخية متوسطة إلى عالية في العراق، مع تعرض الفئات الضعيفة وبعض المناطق المعينة من البلاد إلى مخاطر أكبر".

ودعت المنظمة الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، إلى "زيادة الاستثمار في التكيف المناخي والقدرة على الصمود، في الخدمات الرئيسة للأطفال والشباب، لحمايتهم وحماية المجتمعات والفئات الأكثر ضعفا".

والاثنين، انطلقت في مدينة غلاسكو الاسكتلندية قمة المؤتمر السادس والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتستمر القمة حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمشاركة دول ومنظمات أممية ومؤسسات معنية بالمناخ، بهدف تسريع العمل نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس والاتفاقية الأممية الإطارية.

وبشكل أساسي، يعتمد العراق في تأمين المياه على نهري دجلة والفرات وروافدهما، وهي جميعا تنبع من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة لتشكل "شط العرب" الذي يصب في الخليج العربي.

ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضا متواصلا في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، كما فاقم أزمة شح المياه تدني كميات الأمطار في البلاد على مدى السنوات الماضية، وفقا لـ"وكالة الأناضول".

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