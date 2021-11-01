اربيل تعلن حصيلة خسائر السيول في المحافظة

2021/11/01 | 19:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت محافظة أربيل، الاثنين، حصيلة خسائرها جراء السيول التي ضربت المحافظة أول من أمس السبت.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في بيان تابعه NRT عربية، اليوم (1 تشرين الاول ) إن "500 عائلة تضررت بفعل الفيضانات والسيول وبواقع 127 منزلا دون تسجيل خسائر بالأرواح".

وأضاف إن "مدرستين تضررتا فضلا عن 130 عجلة وعدة شوارع وأعمدة كهرباء".

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