العتبة الحسينية تعلن قرب انعقاد الملتقى الأول من نوعه لتكريم صناع المحتوى الرقمي في العراق

2021/11/01 | 19:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة،

الاثنين، عن استكمال كافة الاستعدادات

لانطلاق فعاليات ملتقى التواصل الرقمي

الاول من نوعه في العراق لتكريم صناع

المحتوى الرقمي بجائزة الابداع

والابتكار.

وقال رئيس قسم الا

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