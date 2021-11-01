من بينها كربلاء.. مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المروجين في سبع محافظات

2021/11/01 | 19:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة المخدرات

والمؤثرات العقلية، اليوم الاثنين، عن

القاء القبض على متهمين بحيازة المواد

المخدرة في سبع محافظات.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، ان "مفارزها ألقت القبض

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