2021/11/01 | 19:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلمت شركة “بوينغ”، اليابان، أول طائرة من طراز ” KC-46A “، التي تقوم بإعادة التزويد بالوقود في الجو.

وأعلنت الشركة أنها سلمت اليابان أول طائرة من هذا الطراز في أول عملية تسليم إلى عميل خارج الولايات المتحدة، في الوقت الذي دفعت فيه التوترات المتزايدة مع الصين اليابان إلى زيادة الإنفاق العسكري.

وتسلمت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية الطائرة بموجب عقد تم توقيعه عام 2017.

ووصفت “بوينغ” في بيان هذه العملية بأنها “حدث مهم” للتعاون بين الولايات المتحدة واليابان في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

التالي

منذ 27 دقيقة

غوتيريش: نحن نحفر قبورنا بأنفسنا

منذ 43 دقيقة

بايدن يحذر العالم من تهديد وجودي

منذ ساعتين

هزة أرضية تضرب جنوب تونس

منذ ساعتين

اردوغان: العملية العسكرية في سوريا ما زالت قائمة

منذ 3 ساعات

سوريا توقع أول اتفاقية اقتصادية مع باكستان

منذ 3 ساعات

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مواطن شارك في إطلاق نار على رجال أمن

منذ 4 ساعات

رفع الحصار عن ميناء بورتسودان لشهر واحد اعتباراً من اليوم

منذ 4 ساعات

دولة تفرض الاغلاق للمرة الاولى منذ بدء كورونا

منذ 5 ساعات

نتيجة اختبار كورونا لبايدن “سلبية”

منذ 7 ساعات

القوات البحرية الإيرانية تحبط هجوماً على ناقلة في خليج عدن

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بوينغ” تسلم اليابان أول طائرة تقوم بإعادة التزويد بالوقود في الهواء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بوينغ” تسلم اليابان أول طائرة تقوم بإعادة التزويد بالوقود في الهواء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).