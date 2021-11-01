الصناعة تكشف عن فرص استثمارية مستقبلية في 3 مجالات

2021/11/01 | 19:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، إبرامها 39 عقداً خلال العام الماضي في 8 مجالات من بينها الكهربائية والأدوية، فيما كشفت عن فرص استثمارية مستقبلية في 3 مجالات أخرى.وقال مدير […]

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