الآن.. بث مباشر لفعاليات اليوم الخميس لمهرجان بابل الدولي

2021/11/01 | 19:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شهد مهرجان بابل الدولي، الاثنين، انطلاق فعاليات اليوم الخامس والأخير.

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حيث بدأ الحفل بأوبريت حمل أسم "الخلود"، كما سيحي حفل الليلة الفنان العراقي حسام الرسام، والفنانة شذى حسون.

وشهد المسرح البابلي، اليوم الإثنين، إقبالا كبيراً للحضور في اليوم الخامس والأخير من مهرجان بابل الدولي.

ووثق مراسل "ناس"، (1 تشرين الأول 2021)، جانباً من الحضور الكبير قبل نحو ساعة ساعة من بدء الفعاليات، مبيناً أن الإقبال لا يزال مستمراً.

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