2021/11/01 | 19:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت دول، الاثنين، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة حول السودان، في أعقاب حملة قمع ضد التجمعات الحاشدة بعد انقلاب الجيش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبة بعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان حول السودان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبة بعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان حول السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).