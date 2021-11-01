متقطفات مترجمة من كتاب مبادئ وطرائق التدريس - صفوان قسام

2021/11/01 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صفوان_قسام يعتبر كتاب "مبادئ وطرائق التدريس"، من تأليف: أ.د توبة يانبار يلكين، أ.م.د جينك أكاي؛ من الكتب الهامة والمعتمدة في تعليم طلاب الدكتوراه والاختصاص التربوي، في كلية التربية والتعليم في جامعة مرسين - تركيا.



وهو من إصدار دار أني ييلجيليك، أنقرة، الطبعة 5، 2019.



حيث يطالعنا الفصل 9 وهو بعنوان: "تقنيات التعليم" وفيه بعض الطرق التقنية لتعليم التلاميذ في المرحلة الابتدائية؛ ونخص هنا صفحات الكتاب من الصفحة ......





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