متابعات - المسألة الزراعية - الطاهر المعز

2021/11/01 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز المسألة الزراعية - مجموعة حلقات من دراسة حول المسألة الزراعية- نموذج تونس.



لا تتعرض هذه الحلقة إلى وضع الزراعة بتونس، وإنما يتمثل محتواها في مجموعة من الملاحظات بمناسبة حَدَثَيْن عالمِيّيْن، وتتسم الملاحظات والمقترحات بالعمومية، مع التركيز على البلدان الفقيرة، أو الواقعة تحت الهيمنة الإمبريالية هوامش من قمة الغذاء، وقمة المناخأظهرت أزمة انتشار وباء "كوفيد-10"، وإغلاق الحدود وتوقف ح ......





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