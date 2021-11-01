2021/11/01 | 19:41 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تأهلهم للبطولة الآسيوية.. استقبال رسمي لوفد الأولمبي العراقي في مطار بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/01 | 19:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تأهلهم للبطولة الآسيوية.. استقبال رسمي لوفد الأولمبي العراقي في مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تأهلهم للبطولة الآسيوية.. استقبال رسمي لوفد الأولمبي العراقي في مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).