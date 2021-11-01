2021/11/01 | 19:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكدت مديرية تربية الرصافة الأولى، اليوم الاثنين، صدور توجيه بمراجعة منهاج العام السابق لتعويض الطلبة عما فاتهم من منهاج علمي بسبب جائحة كورونا.وقال مدير عام تربية الرصافة الاولى حسين الزوبعي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قرار هيئة الرأي بعودة الدوام الرسمي في عموم مدارس البلاد يعد شجاعا، حيث إوصى وزير التربية بتهيئة جميع الامور الخاصة من ناحية التباعد والتعقيم والكمامات واستقطاب الطلبة وتشجيعهم"، لافتا الى أن "كوادر المديرية بدأت بدورات توعوية الهدف منها أن يمضي العام بسلاسة ويسر".وأضاف، أن "قرار هيئة الرأي بالغاء عطلة يوم السبت وبذلك يكون يومان للمدرسة الابتدائية ويومان مشتركة مع المدرسة الاخرى فيما لو كانت المدارس مزدوجة حيث بهذا يكون الدوام اربعة ايام حضوريا ويومين الكترونيا"، مبينا أن "وزير التربية وجه بأن تستغل الأسابيع الأولى لمراجعة مواد السنة الماضية لتعويض الطلبة عما فاتهم".وختم بالقول: "إننا عازمون على أن يكون العام الحالي عام تفوق ونجاح"، مؤكدا أن "اغلب الكوادر التدريسية أخذت اللقاح المضاد لكورونا ووزارة التربية لم توقف الدوام، حيث هنالك تراجع في نسبة الاصابات وزيادة بعدد الملقحين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من التربية بمراجعة مواد السنة الماضية خلال العام الدارسي الجاري) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه من التربية بمراجعة مواد السنة الماضية خلال العام الدارسي الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).