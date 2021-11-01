2021/11/01 | 19:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن استمرار عمليات مطاردة العصابات الاجرامية وتدمير وكرها في وادي سبيلان في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قطعات اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية تواصل عملياتها في تضييق الخناق على فلول العصابات الارهابية بالاشتراك مع مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ضمن قاطع عمليات كركوك منطقة "وادي سبيلان" بعد قتل أحد عناصرها وإصابة اثنين منهم في عملية نوعية يوم أمس ".

واضافت ان "القوة المنفذة للواجب تمكنت من تعقب آثار الارهابيين وترصد وكر لهم تحتوي على ملابس ملطخة بالدماء ومواد غذائية ومنزلية بالإضافة إلى 116 اطلاقة بندقية كلاشنكوف و2 أسطوانة اوكسجين وأكياس تحتوي قطع حديدية وأسلاك كهربائية تم تدميره بالكامل من قبل مفارز الجهد الهندسي ".واشارت القيادة الى ان "قطعات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الاستباقية لمطاردة فلول داعش الارهابي وتطهير المناطق من مخلفاتهم الحربية ضمن قواطع المسؤولية في كركوك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك.. تدمير اوكار لعصابات داعش في وادي سبيلان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك.. تدمير اوكار لعصابات داعش في وادي سبيلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).