الاتحادية تنفذ عمليات تفتيش على السلاح وتقبض على مزور شرق بغداد

2021/11/01 | 19:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهم بقضايا التزوير وتنفذ عملية تفتيش على السلاح غير المرخص شرق بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة مكتب مكافحة اجرام بغداد الجديدة تمكن من إلقاء القبض على المتهم "ب ح ج" وفق المادة ٢٩٢ "تزوير" في منطقة الأمين ببغداد وحسب المذكرة القضائية الصادرة من قاضي تحقيق محكمة بغداد الجديدة"، موضحة انه "تم تسليم المتهم اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه".

واضافت ان "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية نفذت عملية أمنية لتفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة "الاستكشافات النفطية" شرقي بغداد تم خلالها العثور على 4 مسدس مختلف الانواع، 4 مخازن بندقية كلاشنكوف، رمانة يدوية، 8 آلة جارحة مختلفة الانواع".واشارت القيادة الى انه "تم ضبط جميع المواد والتعامل معها اصولياً".

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