2021/11/01 | 19:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إما أن نوقفه أو يوقفنا.لقد حان الوقت لنقول: كفى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوتيريش: يكفي معاملة الطبيعة مثل المرحاض إننا نحفر قبورنا بأنفسنا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوتيريش: يكفي معاملة الطبيعة مثل المرحاض إننا نحفر قبورنا بأنفسنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).