حظر التجوال يدخل حيز التنفيذ في منطقة عراقية

2021/11/01 | 19:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في ديالى، الاثنين، ببدء فرض حظر للتجوال في قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة.

وكانت السلطات الامنية في محافظة ديالى، قررت أمس الأحد، فرض حظر للتجوال في قضاء المقدادية.

وقال مصدر أمني لـ NRT عربية، ان "الحظر الشامل سيكون في مركز قضاء المقدادية بهدف نصب كمائن في المدينة واطرافها للحد من قصف قذائف الهاون على بعض القرى".

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