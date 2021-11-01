العتبة الحسينية تخصص كادر ومستشفيات متنقلة لمعالجة المواطنين في مناطقهم مجاناً (صور)

2021/11/01 | 19:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت هيئة الصحة والتعليم الطبي في

العتبة الحسينية حملة (علاجك بين أهلك)

والتي تتضمن اجراء الفحوصات وتقديم

العلاج (مجانا) لعموم المواطنين، عبر

مستشفيات مصغرة متنقلة تستهدف المناطق

الشعبية في أغلب محاف

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