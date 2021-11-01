2021/11/01 | 20:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، اليوم الاثنين، عن إحالة انشاء مدرسة ثانوية جديدة في قضاء الرفاعي الى احد الشركات.وقال الخفاجي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: إن “هذه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل على انشاء ثانوية جديدة في الرفاعي بذي قار المركز الخبري الوطني.

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