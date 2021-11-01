العراق يرشح فلماً روائياً لجائزة الأوسكار لعام 2022

2021/11/01 | 20:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الاثنين، اختيار الشريط الروائي الطويل “أوروبا” للمخرج العراقي حيدر رشيد لتمثيل العراق في التسابق على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عالمي لعام 2022.وذكرت الوزارة في […]

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